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Trabzonspor Kayseri'ye Gitti: Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti. Antrenmanlar tamamlandı, futbolcular hazır.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:32
Trabzonspor Kayseri'ye Gitti: Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Trabzonspor Kayseri'ye Gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı mücadele için Kayseri'ye hareket etti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Özel Uçak ile Yolculuk

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye giden kafilede şu futbolcular yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Muhammet Taha Tepe
  • Ahmet Doğan Yıldırım
  • Pedro Malheiro
  • Serkan Asan
  • Stefan Savic
  • Ali Şahin Yılmaz
  • Arseniy Batagov
  • Hüseyin Türkmen
  • Eren Elmalı
  • Borna Barisic
  • Salih Malkoçoğlu
  • John Lundstram
  • Batista Mendy
  • Ozan Tufan
  • Umut Güneş
  • Edin Visca
  • Cihan Çanak
  • Muhammed Cham
  • Anthony Nwakaeme
  • Enis Destan
  • Simon Banza
  • Danylo Sikan

Bordo-mavililerin Kayseri'deki maçı, ligin kaderinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

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