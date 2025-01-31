Trabzonspor Kayseri'ye Gitti: Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Trabzonspor Kayseri'ye Gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı mücadele için Kayseri'ye hareket etti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Özel Uçak ile Yolculuk

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye giden kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır

Muhammet Taha Tepe

Ahmet Doğan Yıldırım

Pedro Malheiro

Serkan Asan

Stefan Savic

Ali Şahin Yılmaz

Arseniy Batagov

Hüseyin Türkmen

Eren Elmalı

Borna Barisic

Salih Malkoçoğlu

John Lundstram

Batista Mendy

Ozan Tufan

Umut Güneş

Edin Visca

Cihan Çanak

Muhammed Cham

Anthony Nwakaeme

Enis Destan

Simon Banza

Danylo Sikan

Bordo-mavililerin Kayseri'deki maçı, ligin kaderinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.