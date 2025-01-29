Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmana Katılmayan İsimler
Günün ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları süren Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ve sol dizinde ödem oluşan Nwakaeme katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Gelecek Çalışmalar
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu mücadelede göstereceği performansı merakla bekliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.