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Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 1 Şubat'ta Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, Nwakaeme antrenmana katılmadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:16
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana Katılmayan İsimler

Günün ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları süren Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ve sol dizinde ödem oluşan Nwakaeme katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Gelecek Çalışmalar

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu mücadelede göstereceği performansı merakla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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