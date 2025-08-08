Trabzonspor Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü Kocaelispor ile sahasında gerçekleştireceği maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bir araya geldi. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması ile devam etti. Takım, hazırlıkların son kısmında ise detaylı bir taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı ek antrenmanla hazırlıklarını güçlendirmeye devam edecek.

