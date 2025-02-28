Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, Simon Banza da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, Simon Banza da katıldı.