Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman Şenol Güneş yönetiminde yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:35
Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, Simon Banza da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, Simon Banza da katıldı.

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