Trabzonspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Şenol Güneş'in İlk Galibiyet Hedefi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Şenol Güneş, bordo-mavililerle Süper Lig’deki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 5 maçta henüz galip gelemedi. Takım hücum yollarında zorluk çekerken, taraftar desteğiyle Konyaspor karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken, yardımcıları Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay olacak. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair tüm bilgiler…



TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer, Papara Park’ta saat 16.00’da oynanacak karşılaşmada Konyaspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ekiplerden biri. Bordo-mavililer, 5 maçta sadece 3 gol atarken, hücum yollarındaki sıkıntıları gözler önüne serdi. Taraftarın büyük umutlar beslediği Şenol Güneş, Konyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ayrıca, Trabzonspor’un transfer sezonunda kadrosuna kattığı Simon Banza, Muhammed Cham, John Lundstram, Serdar Saatçi ve Malheiro gibi isimler, takımın hücum hattına yeni bir soluk kazandırması beklenen futbolcular arasında yer alıyor.

Trabzonspor, ligde topladığı 5 puanla 14. sırada bulunuyor ve bu maçı kazanarak puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor.

KONYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Konyaspor, Ali Çamdalı yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla ligin 8. sırasında yer alan Konyaspor, oynadığı karşılaşmalarda 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Konyaspor’un en golcü ismi ise Pedrinho oldu. 3 golle takımının skor yükünü çeken Pedrinho, Trabzonspor karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak. Son olarak Sivasspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, Trabzonspor karşısında deplasmanda sürpriz yaparak üç puanla evine dönmek istiyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Her iki takımın da sahaya süreceği muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır

Malheiro

Mendy

Denswil

Eren Elmalı

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Edin Visca

Enis Bardhi

Anthony Nwakaeme

Simon Banza

Konyaspor:

Michal Slowik

Nikola Boranijasevic

Adil Demirbağ

Riechedly Bazoer

Guilherme

Uğurcan Yazğılı

Marko Jevtovic

Mame Ndao

Yusuf Erdoğan

Pedrinho

Robert Murić Kramer

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİ DÖNEM

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ayrılmasından sonra göreve gelen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavililerde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Güneş’in önceki başarıları ve Trabzonspor'daki tecrübesi göz önüne alındığında, taraftarların beklentisi oldukça yüksek. Ancak bu sezon takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, ilk galibiyetin gecikmesine neden oldu. Güneş, özellikle hücum hattını canlandıracak stratejilerle Konyaspor karşısında galibiyete uzanmak için sahaya çıkacak.

KONYASPOR'UN MAÇ ÖNCESİ SON DURUMU

Konyaspor, Süper Lig'de istikrarlı sonuçlar alarak ilk 6 hafta sonunda topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Takımın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri olan Pedrinho, attığı 3 golle takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. Ali Çamdalı’nın yönetiminde kontrollü ve savunma ağırlıklı bir futbol sergileyen Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor’a karşı puan almayı hedefliyor. Özellikle savunma hattındaki isimlerin performansı, bu zorlu deplasmanda belirleyici olacak.

TRABZONSPOR'DA HÜCUM SORUNU

Trabzonspor, 5 maçta sadece 3 gol atabildi. Simon Banza ve Nwakaeme gibi önemli hücum oyuncularının etkisiz kaldığı maçlarda, Şenol Güneş’in hücum planında değişiklik yapması bekleniyor. Yeni transferler ve takım içindeki uyum süreci, Trabzonspor’un hücum hattını canlandırma yolunda atması gereken önemli adımlar arasında. Konyaspor karşısında alınacak olası bir galibiyet, bordo-mavililer için bir moral kaynağı olacak.

MAÇIN HAKEMİ VE DETAYLAR

Trabzonspor - Konyaspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Kritik mücadele 29 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Papara Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, iki takımın ligdeki durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle galibiyete uzanmak istiyor, Konyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde!