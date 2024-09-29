DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.737,1 -0,24%

Trabzonspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Şenol Güneş'in İlk Galibiyet Hedefi!

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde galibiyet arıyor! 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:43
Trabzonspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Şenol Güneş'in İlk Galibiyet Hedefi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Şenol Güneş, bordo-mavililerle Süper Lig’deki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 5 maçta henüz galip gelemedi. Takım hücum yollarında zorluk çekerken, taraftar desteğiyle Konyaspor karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken, yardımcıları Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay olacak. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair tüm bilgiler…

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer, Papara Park’ta saat 16.00’da oynanacak karşılaşmada Konyaspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ekiplerden biri. Bordo-mavililer, 5 maçta sadece 3 gol atarken, hücum yollarındaki sıkıntıları gözler önüne serdi. Taraftarın büyük umutlar beslediği Şenol Güneş, Konyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ayrıca, Trabzonspor’un transfer sezonunda kadrosuna kattığı Simon Banza, Muhammed Cham, John Lundstram, Serdar Saatçi ve Malheiro gibi isimler, takımın hücum hattına yeni bir soluk kazandırması beklenen futbolcular arasında yer alıyor.

Trabzonspor, ligde topladığı 5 puanla 14. sırada bulunuyor ve bu maçı kazanarak puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor.

KONYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Konyaspor, Ali Çamdalı yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla ligin 8. sırasında yer alan Konyaspor, oynadığı karşılaşmalarda 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Konyaspor’un en golcü ismi ise Pedrinho oldu. 3 golle takımının skor yükünü çeken Pedrinho, Trabzonspor karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak. Son olarak Sivasspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, Trabzonspor karşısında deplasmanda sürpriz yaparak üç puanla evine dönmek istiyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Her iki takımın da sahaya süreceği muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor:

  • Uğurcan Çakır
  • Malheiro
  • Mendy
  • Denswil
  • Eren Elmalı
  • Okay Yokuşlu
  • Ozan Tufan
  • Edin Visca
  • Enis Bardhi
  • Anthony Nwakaeme
  • Simon Banza

Konyaspor:

  • Michal Slowik
  • Nikola Boranijasevic
  • Adil Demirbağ
  • Riechedly Bazoer
  • Guilherme
  • Uğurcan Yazğılı
  • Marko Jevtovic
  • Mame Ndao
  • Yusuf Erdoğan
  • Pedrinho
  • Robert Murić Kramer

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİ DÖNEM

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ayrılmasından sonra göreve gelen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavililerde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Güneş’in önceki başarıları ve Trabzonspor'daki tecrübesi göz önüne alındığında, taraftarların beklentisi oldukça yüksek. Ancak bu sezon takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, ilk galibiyetin gecikmesine neden oldu. Güneş, özellikle hücum hattını canlandıracak stratejilerle Konyaspor karşısında galibiyete uzanmak için sahaya çıkacak.

KONYASPOR'UN MAÇ ÖNCESİ SON DURUMU

Konyaspor, Süper Lig'de istikrarlı sonuçlar alarak ilk 6 hafta sonunda topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Takımın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri olan Pedrinho, attığı 3 golle takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. Ali Çamdalı’nın yönetiminde kontrollü ve savunma ağırlıklı bir futbol sergileyen Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor’a karşı puan almayı hedefliyor. Özellikle savunma hattındaki isimlerin performansı, bu zorlu deplasmanda belirleyici olacak.

TRABZONSPOR'DA HÜCUM SORUNU

Trabzonspor, 5 maçta sadece 3 gol atabildi. Simon Banza ve Nwakaeme gibi önemli hücum oyuncularının etkisiz kaldığı maçlarda, Şenol Güneş’in hücum planında değişiklik yapması bekleniyor. Yeni transferler ve takım içindeki uyum süreci, Trabzonspor’un hücum hattını canlandırma yolunda atması gereken önemli adımlar arasında. Konyaspor karşısında alınacak olası bir galibiyet, bordo-mavililer için bir moral kaynağı olacak.

MAÇIN HAKEMİ VE DETAYLAR

Trabzonspor - Konyaspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Kritik mücadele 29 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Papara Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, iki takımın ligdeki durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle galibiyete uzanmak istiyor, Konyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde!

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uğur Yılmaz'ın Zaferi: TBMM Kupası'nı Kazandı
2
Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'un Zaferi
3
Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da Liderliğini Korudu
4
Trabzonspor-Konyaspor Maçından Öne Çıkanlar
5
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Yeni Başkanı: Serhat Aydın
6
Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Tarık Taşar Hayatını Kaybetti
7
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 Mağlup Etti

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek