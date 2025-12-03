30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Opet 14. Kez Şampiyon

Fenerbahçe Opet, 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ÇİMSA Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'i 104-77 yenerek 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile ING Kadınlar Türkiye Kupası sahibi ÇBK Mersin arasındaki mücadele çekişmeli başladı; sarı-lacivertliler ikinci yarıda üstünlük sağlayarak maçı farklı tamamladı.

Tören ve MVP

Seremoniye şampiyonluk tişörtleriyle çıkan takımın kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupayı kaldıran ekip oyuncuları tribünlere giderek zaferi taraftarlarla kutladı.

Belçikalı yıldız Emma Meesseman, gösterdiği performansla maçın MVP'si seçildi.

Kaptan Açıklaması

Fenerbahçe Opet Kaptanı Alperi Onar, kutlamalar sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şu sözleri söyledi: "Öncelikle çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kötü başladık ama sonunu çok iyi bitirdik. İyi başladığımız sezonun ilk kupasını da aldığımız için de çok mutluyuz".

Maç Detayları

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Ozan Gönen, Aydın Karaçam

Fenerbahçe Opet: Emma Meesseman 23, Kayla McBride 24, Alperi Onar 16, Iliana Rupert 10, Sevgi Uzun 7, Julie Allemand 3, Teaira Zyaire McCowan 18, Olay Çakır Turgut, Gabrielle Williams 3

ÇBK Mersin: Kennedy Burke 18, Julie Vanloo 18, Sinem Ataş 7, Laura Juskaite 8, Ayşenaz Harma 2, Esra Ural Topuz 8, Manolya Kurtulmuş 14, Büşra Akbaş 2

Periyotlar: 1. Periyot: 25-22 (Çimsa ÇBK Mersin lehine) — Devre: 47-45 (Çimsa ÇBK Mersin lehine) — 3. Periyot: 73-59 (Fenerbahçe lehine)

FENERBAHÇE OPET, 30. KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MAÇINDA ÇİMSA ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN’İ 104-77 YENEREK 14. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ.