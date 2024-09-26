Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Konyaspor’a Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında, 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanlar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürülüyor.
Antrenmanın Detayları
Bugün yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmı, basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından, taktik çalışmalara geçildi.
Sakat Oyuncular
Bu antrenmana, sakatlıkları bulunan bazı oyuncular katılamadı. Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları dolayısıyla antrenmanda yer almadı.
Gelecek Antrenmanlar
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve maç öncesindeki son detayları gözden geçirecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.