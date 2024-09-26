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Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:05
Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Konyaspor’a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında, 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanlar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürülüyor.

Antrenmanın Detayları

Bugün yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmı, basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından, taktik çalışmalara geçildi.

Sakat Oyuncular

Bu antrenmana, sakatlıkları bulunan bazı oyuncular katılamadı. Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları dolayısıyla antrenmanda yer almadı.

Gelecek Antrenmanlar

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve maç öncesindeki son detayları gözden geçirecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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