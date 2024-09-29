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Trabzonspor-Konyaspor Maçından Öne Çıkanlar

Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Edin Visca ve Bardhi ilk 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:13
Trabzonspor-Konyaspor Maçından Öne Çıkanlar

Trabzonspor ve Konyaspor Maçı Notları

Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yapılan 2 oyuncu değişikliği dikkat çekti.

Değişiklikler ve Sakatlar

Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlık yaşayan Cihan Çanak yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham’ın yerine ise Bardhi'yi sahaya sürdü. Bordo-mavili takımda ayrıca Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen gibi sakat oyuncular, maç kadrosunda yer almadı.

Edin Visca'nın Dönüşü

Kırmızı kart cezasının sona ermesiyle Trabzonspor'a dönen Edin Visca, Konyaspor karşısında 2 maç aradan sonra tekrar ilk 11'de görev aldı. Önceki haftalarda Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesinin ardından kaybedilen ilk 5 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Taraftar İlgisi

Buna rağmen, Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının ligin başındaki performansına karşın Konyaspor maçına fazla ilgi göstermeyerek Papara Park'ın tribünlerinde gözle görülür boşluklar bıraktı.

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