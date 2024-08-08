Trabzonspor Kulübü Akaryakıt İstasyonu Alanını Kazandı

Trabzonspor'dan Önemli Gelişme

Trabzonspor Kulübü, Çukurçayır Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu olarak projelendirilen alanın artık kulüp mülkiyetine geçtiğini resmen açıkladı.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı ekonomik yapı oluşturabilmesi açısından yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca, kulübe bu önemli alanın kazandırılmasına ve akaryakıt istasyonu onayının alınmasına yardımcı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ortahisar Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm destek veren kişi ve kurumlara teşekkür edildi.