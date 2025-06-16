Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti

Trabzonspor Kulübü, Kadıköy’de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret etti.

Gözde Atasoy'dan Hassas Ziyaret

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, olay sonrası Yasemin Minguzzi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atasoy’un ziyareti sırasında Trabzonspor’un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi’yi canlandıran Eymen Yücel’in de yer aldığı belirtildi.

Sorumluların Cezalandırılması İçin Takipçiyiz

Kulüp, Mattia Ahmet Minguzzi davasının takipçisi olacağını aktardı. Açıklamada, “Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’un bu ziyareti, yaşanan acılı olayın ardından toplumsal dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel (sağda), Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi (solda) ile bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel (sağda), Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi (solda) ile bir araya geldi.