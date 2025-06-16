DOLAR
39,36 0,56%
EURO
45,63 0,05%
ALTIN
4.304,53 0,94%
BITCOIN
4.229.584,53 -2,69%

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti

Trabzonspor, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia'nın annesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 17:44
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti

Trabzonspor Kulübü, Kadıköy’de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret etti.

Gözde Atasoy'dan Hassas Ziyaret

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, olay sonrası Yasemin Minguzzi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atasoy’un ziyareti sırasında Trabzonspor’un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi’yi canlandıran Eymen Yücel’in de yer aldığı belirtildi.

Sorumluların Cezalandırılması İçin Takipçiyiz

Kulüp, Mattia Ahmet Minguzzi davasının takipçisi olacağını aktardı. Açıklamada, “Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’un bu ziyareti, yaşanan acılı olayın ardından toplumsal dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde...

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel (sağda), Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi (solda) ile bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde...

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy (ortada) ile kulübün forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel (sağda), Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi (solda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti
2
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da Madalya Peşinde
3
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
5
Jandarma Teşkilatı 186. Yılını Binicilik Yarışları ile Kutladı
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Atina'da Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı
7
Boluspor Başkanı Alan'dan Sponsorluk Açıklaması: 'Düşük Bedelli Olmayacak'

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!