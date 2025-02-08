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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile Anlaştı: 15 Milyon Lira Bonservis

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı 15 milyon liraya transfer etti. Anlaşma 3,5 yıl sürecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:21
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile Anlaştı: 15 Milyon Lira Bonservis

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan genç yetenek Mustafa Eskihellaç ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, futbolcunun bonservisi için Gaziantep FK'ya 15 milyon lira ödeyecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor, 1 yılı opsiyonlu toplam 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu bilgi, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan ilk bildiride yer aldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecektir" denildi.

Bordo-mavili kulübün diğer açıklamasında ise oyuncunun maaşı hakkında detaylar paylaşıldı. 2024-25 futbol sezonu ikinci yarısı için 12,5 milyon lira garanti ücret, 2025-26 sezonunda 25 milyon lira ve 2026-27 sezonunda 31 milyon lira garanti ücret ödenecek. Ayrıca, opsiyon hakkının kullanılmasının durumunda 2027-28 sezonunda 38 milyon lira garanti ücret ödeneceği belirtildi.

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