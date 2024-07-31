Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile 3+1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'dan Yepyeni Bir İmza

Trabzonspor Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı. Bu gerçekleşen transfere dair detaylar, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a ve Kamu Aydınlatma Platformu'na iletildi.

West Bromwich ile Anlaşma Sağlandı

Açıklamaya göre, Okay Yokuşlu'nun kulübe kesin transferi konusunda West Bromwich Albion ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yokuşlu'nun transfer bedelinin 1 milyon 650 bin euro olduğu ve bu tutarın üç taksitte ödeneceği ifade edildi.

Sözleşme Koşulları

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya sırasıyla şu garanti ücretler ödenecek:

2024-2025 sezonunda: 46 milyon 37 bin 500 lira

2025-2026 sezonunda: 51 milyon 75 bin lira

2026-2027 sezonunda: 56 milyon 112 bin 500 lira

Opsiyonun kullanılması halinde, 2027-2028 sezonunda: 61 milyon 150 bin lira

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcunun brüt ücretinin yüzde 4,8'i oranında bir ödeme yapılacağı ifade edildi.