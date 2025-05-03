Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzonspor Kulübü, Mayıs ayı Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısını Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıyı Mahmut Ören başkanlığında yürütüldü.

Başkan Doğan'dan Önemli Açıklamalar

Denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, 31 Mart 2025 itibarıyla kulüp net borcunu 5 milyar 323 milyon 965 bin 510 lira olarak açıkladı. Ertuğrul Doğan, borcun yanı sıra kulüp gelir gider dengesizliklerine dikkat çekerek, “5,2 milyar gibi bir borcumuz var.” ifadelerini kullandı.

Gençlere Destek ve Başarı

Doğan, 19 yaş altı takımının UEFA Gençlik Ligi'nde elde ettiği Avrupa ikinciliği başarısının çok önemli olduğunu vurguladı. “Bu başarı, Trabzonspor ve Türk futbolu için bir başarıdır.” dedi. Genç oyuncuların A takıma geçişinin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Finansal Projeler ve Gelişmeler

Doğan, önemli projeleri arasında Kartal arazisinin 30 yıllığına Trabzonspor'a kazandırıldığını duyurdu. Emlak Konut ile yapılan iş birliği sayesinde yıllık 12-15 milyon avro arasında gelir beklediklerini söyledi.

Ayrıca, İstanbul'da iki ayrı arazi üzerinde önemli projelerin sürdüğünü belirtip, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin Avrupa’nın en büyüğü olacağını ifade etti.

Destek ve İş Birlikleri

Doğan, İstanbul'daki projeler için yerel yönetimlerden ve siyasi partilerden destek aldıklarını da belirtti. “Bu işlerin Trabzonspor için yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.” dedi.

Gelecek Hedefleri

Kulüp başkanı, “Birçok oyuncumuza ciddi teklifler var. Bunları satabilirsek, kulübe önemli gelirler kazandırabiliriz.” diyerek, sürdürülebilir finansal stratejilerin önemine dikkat çekti. Trabzonspor’un sorunları aşabilmesi için kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Trabzonspor Kulübü'nde mayıs ayı Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda Mahmut Ören (ortada) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Trabzonspor Kulübü'nde mayıs ayı Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda Mahmut Ören (ortada) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.