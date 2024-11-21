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Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Ertelendi

Trabzonspor'un olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Kasım-1 Aralık tarihine ertelendi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:29
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Ertelendi

Trabzonspor Kulübü Genel Kurulu Ertelendi

Trabzonspor Kulübü'nün olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Bordo-mavili kulübün resmi açıklamasında, ilk toplantının bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yeni Tarih 30 Kasım-1 Aralık

Açıklamada, oy kullanma hakkına sahip 9 bin 905 üye arasında gerekli çoğunluğun sağlanamadığı vurgulanarak, "Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır," ifadesine yer verildi.

Seçime Tek Aday Olarak Katılacak

Trabzonspor Kulübü'nün genel kurulunda mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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