2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Futbolunda Altın Madalya ABD'nin

2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Futbolunda Kazanan ABD

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbolu alanında altın madalya kazanan takım, ABD oldu. Final mücadelesi, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Parc des Princes Stadı'nda gerçekleşti.

Final Mücadelesinin Detayları

Finalde, ABD kadın futbol takımı, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin sonucunda ABD, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Kategorilerdeki Dereceler

Brezilya, bu mücadeleden sonra gümüş madalyayı elde ederken, Almanya ise bronz madalyayı kazandı. Kadınlar futbolu kategorisi, bu yıl oldukça rekabetçi geçti.