Fernando Santos'a sürpriz talip çıktı!

Beşiktaş'a yine hüsran! Teknik direktöre sürpriz talip çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Fernando Santos'a sürpriz talip çıktı!
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Siyah beyazlı takımın teknik direktörü elden gidiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SANTOS'A SÜRPRİZ TALİP

Hasan Arat başkanlık görevine gelmesinin ardından teknik direktör çalışmalarına başladı. Portekiz Milli Takım ve Avrupa Şampiyonu unvanı olan ve Polonyo Milli Takım teknik direktörü Fernando Santas göreve geldi. 9 Ocak tarihinde deplasman maçını siyah beyazlı takım kazandı. Ligde beş maça çıkan Santos iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik kazandı. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16'ya çıkmaya hak kazandı. Avrupa futbolunda önemli isimlerden biri olan Santos siyah beyazlı takıma yeni geldi ancak sürpriz bir talibi ortaya çıktı. 

santos'a sürpriz talip

Son haberlere göre Yunanistan Futbol Federasyonu Milli Takımı çalıştırması için Fernando Santos'un gelmesini istiyor. Yetkililer Santos'un tekrar takımın başına gelmesini isterken diğer alternatifleri ise İspanyol Manollo Jimenez olarak belirlendi. 69 yaşındaki isim Yunanistan ekiplerinden PAOK ve AEK takımlarını ve 2010-2014 sezonlarında Yunanistan Milli Takımını çalıştırdı. Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynanacak maçtan önce huzursuzluk olmaması için federasyonun şimdilik sessiz kaldığı, sözleşmenin yenilenmeyeceğini Poyet'e söylemek için maçın bitmesinin beklendiği iddia edildi. 

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