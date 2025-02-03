Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul aracılığıyla yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcunun transferi için gerekli protokollerin tamamlandığını ifade etti.

Transfer Detayları

Açıklamaya göre, Trabzonspor'un FC Shakhtar Donetsk ile yaptığı anlaşma sonucunda, futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro belirlendi. Bu tutar 6 taksit halinde ödenecek.

Oleksandr Zubkov ile yapılan anlaşmanın detaylarında, 2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725 bin avro, sonraki sezonlarda ise her birinde 1 milyon 450 bin avro garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcunun brüt ücretinin %4,4'ü oranında bir ödeme gerçekleştirilecek.