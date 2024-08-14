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Trabzonspor, Rapid Wien ile kritik maça hazırlanıyor

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi eleştiriler ve takımın hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:39
Trabzonspor, Rapid Wien ile kritik maça hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'un, teknik direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştirilere değinerek, "Memnun olmayan, sürekli eleştiren bir grupla karşı karşıyayız," dedi.

Avcı'dan Açıklamalar

Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, önceki maçta Rapid Wien'e 1-0 kaybettiklerini hatırlatarak, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ve tüm organizasyonumuzu kazanmaya ve tur atlamaya odakladık," şeklinde konuştu.

Takım Oluşturma Süreci

Avcı, bu sezon toplam 10 transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir organizasyon oluşturmaya çalışırken, sonuç almak zorundayız," ifadelerini kullandı. Ayrıca, taraftardan ekstra bir sabır veya zaman istemediğini vurguladı.

"Geçen yıl şampiyonluk hedefimiz yoktu, ancak üçüncülüğü başardık," diyen Avcı, tesislerin ve kulüp yapısının gelişimine dikkat çekti.

"Organize Bir Kötülükle Karşıyayız"

Abdullah Avcı, ilk defa paylaşacak bir durumu olduğunu belirterek, "Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız," dedi. Kendisinin oyunu konuşmaya açık olduğunu ifade eden Avcı, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı çirkin saldırılardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Başarı ve Sabır

Avcı, tarihin kendilerini değerlendireceğini ve başarılarının yalnızca Trabzonspor teknik direktörüne değil, kulübe saygı from. Aynı zamanda, Avrupa'nın daha düşük bütçeli takımlarının da nasıl başarılı olduğunun altını çizerek, "İstikrarın olmadığı yerde süreklilik olmaz. Bu bir sabır işi," diye ekledi.

Okay Yokuşlu'dan Destek Mesajı

Bordo-mavili takımın oyuncusu Okay Yokuşlu, takımın pozitif ve başarı odaklı olduğunu vurgulayarak, "Burada önemli olan niyet ve oyuncuların özverisidir," dedi. Yokuşlu, Avrupa maçında güzel sonuçlar alarak taraftarları mutlu etmek istediklerini belirtirken, takımın iyi bir performans için odaklandığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Allianz Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

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