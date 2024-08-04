Trabzonspor-Rapid Wien Maçının Biletleri Yarın Satışta

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Maçı İçin Biletler Satışta
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini yarın satışa sunuyor.
Bilet Satış Zamanı
Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı duyuruldu.
Bilet Fiyatları
Satışa sunulacak biletlerin fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:
- VIP Platinum B Blok: 4,500 TL
- VIP Platinum A-C Blok: 4,000 TL
- VIP Gold: 3,000 TL
- VIP Silver: 2,500 TL
- Batı tribün: 1,000 TL
- Doğu tribün: 800 TL
- Fırtına tribün: 700 TL
- Güney-Kuzey kale arkası tribün: 350 TL
Ödeme Seçenekleri
Müsabakada, Passolig kartı ve PDF bilet uygulamasının kullanılacağını da belirtmek önemlidir.