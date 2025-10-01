Trabzonspor, Reges Elektrik ile Forma Kol Altı Sponsorluğunu İmzaladı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı. İmza töreni İstanbul'daki bir otelde gerçekleşirken, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

Ertuğrul Doğan: Güven ve kurumsal ortaklık vurgusu

Törende konuşan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca, "Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu" belirterek, Trabzonlu iş insanlarının katkısına dikkat çekti: "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Trabzonspor, tüm Trabzonluların en önemli değeri. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz."

Enver Altuncu: Kişisel gurur ve uzun vadeli destek

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu, taraftar kimliğiyle ve iş insanı olarak sponsor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bu iş birliği şahsım adına sadece bir sponsorluk anlamına gelmiyor. Türk futbolunun köklü ve efsane kulüplerinden Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Türk futbolunun gelişimini desteklemeyi ve kulüplerimizin uluslararası arenada hak ettiği başarılara katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu vizyonla Trabzonspor ile bir arada olmaktan gurur duyuyoruz."

Altuncu, Trabzonspor'un tarihine de atıf yaparak, "58 yıllık tarihi boyunca Türk futbolunun en önemli başarılarına imza atan, sayısız efsane ismi bünyesinde yetiştiren Trabzonspor'un yeni hedeflerine ulaşması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İş birliğimizin kulübümüze, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi ve talep gelmesi halinde farklı alanlarda da destek verebileceklerini ekledi.