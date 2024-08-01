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Trabzonspor-Ruzomberok Maçında Yaşananlar

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kadroda değişiklikler yaptı ve taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:46
Trabzonspor-Ruzomberok Maçında Yaşananlar

Trabzonspor-Ruzomberok Maçından Notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekip Ruzomberok'u konuk etti. Bordo-mavililer, ilk maçtaki kadrosuna göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Değişiklikler ve Kadro Düzeni

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın kadrosundan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'yu sahaya sürdü. Bu düzenleme ile birlikte, oyun kurucu olarak görev yapan Ozan Tufan, sağ bekteki Malheiro'nun ardından orta sahaya yöneldi.

İlk maçta sakatlanan Borna Barisic, bu kez maç kadrosunda yer aldı. Lisansı geç çıkan Savic ile henüz hazır olmayan Okay Yokuşlu ve Hüseyin Türkmen, kadroda bulunmadı.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Karşılaşmayı izleyenler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bulunuyordu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon'a gelerek eski takımının maçını tribünden takip etti. Hacıosmanoğlu, stada gelişinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Taraftar Desteği Ön Plandaydı

Geçtiğimiz sezon yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz kalan son 4 maçı geride bırakan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlerde oynadı. Papara Park Stadı'nın büyük kısmını dolduran taraftarlar, takımlarına destek vererek maç boyunca coşkulu anlar yaşattı.

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