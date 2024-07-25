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Trabzonspor Ruzomberok Maçından Galip Ayrıldı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u 2-0 geçerek sezonu iyi bir başlangıçla kapattı. Abdullah Avcı'nın değerlendirmeleri.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:08
Trabzonspor Ruzomberok Maçından Galip Ayrıldı

Trabzonspor Ruzomberok'u Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok ekibini deplasmanda 2-0 yenerek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın Rolü

Maçta kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını vurgulayan Abdullah Avcı, "Kaptanımız Uğurcan'ın sezona böyle iyi başlaması ve takımı ayakta tutması bizim için çok kıymetli oldu. Tüm oyuncularımı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Oyun ve Motivasyon Üzerine

Avcı, takımın motivasyonu ile ilgili endişeleri olmadığını belirtti. "Maç öncesi motivasyon açısından herhangi bir sorunumuz yoktu. Takım, maçı kazanmak için istekliydi," diyerek oyuncuların maçtaki odaklanmasının altını çizdi.

Takımın İlerlemesi

Uğurcan Çakır'ın geçmişteki deneyimleri ve takıma katkısı hakkında düşüncelerini paylaşan Avcı, "Onun önünde inişler çıkışlar mutlaka var ancak kendisi Avrupa Şampiyonası dönüşünde büyük bir odaklanma gösterdi ve bugün de performansıyla bunu kanıtladı," dedi.

Rövanş maçında daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirten Avcı, "Daha iyi bir oyunla bu serüvene devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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