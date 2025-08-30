DOLAR
Trabzonspor - Samsunspor: Karadeniz Derbisinde 55. Randevu

Trabzonspor ile Samsunspor ligde 55. kez karşılaşıyor. Bordo-mavililer 54 maçta 30-13 üstün; Trabzon'da 27 maçın 21'ini kazandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:38
Trabzonspor ile Samsunspor 55. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisinde daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

İki ekip arasında bugüne dek oynanan 54 maçta, Trabzonspor'un galibiyetlerde 30-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 karşılaşmada berabere kaldı. Maçlarda Trabzonspor 97 gol atarken, Samsunspor 48 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki üstünlük

Trabzonspor, sahasında oynanan 27 maçın 21'inden galip ayrılarak konuk ekip karşısında belirgin bir avantaj sağladı. Samsunspor sahadan 3 galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da yenişemedi. Ev sahibi ekip, bu maçlarda rakip fileleri 65 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

Sahasındaki son 6 maç ve geçmiş sonuçlar

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip; 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, 2023-2024 sezonunda 2-1 galip geldi. Geçen sezon ise taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

