Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak ve bu önemli mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ve Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan bordo-mavililer, antrenmanı aerobik kondisyon ile tamamladı. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecektir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.