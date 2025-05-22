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Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını güçlü bir tempoda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:26
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman Detayları

Takım, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışmalarına odaklandı. Antrenmanın son kısmında ise taktik çalışmaları yapılarak tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırıklarına devam edecek. Taraftarlar, takımın Samsunspor karşısında sergileyeceği performansı sabırsızlıkla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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