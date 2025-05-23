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Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, 25 Mayıs'ta Samsunspor ile oynayacağı maça hazırlıklara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:40
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlık Sürecini Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise pas ve taktik çalışmaları ile devam etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli maç için hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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