Trabzonspor - Samsunspor: Papara Park'ta 4. hafta randevusu
Maç bilgileri
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Karşılaşma Papara Park'ta, 21.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisini sürdürmek
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer; ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Takım, Samsunspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takım kadrosunda yer alamayacak.