DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.149,81 -0,9%

Trabzonspor - Samsunspor: Papara Park'ta 4. hafta randevusu

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta yarın Samsunspor'u ağırlayacak. Maç 21.30'da, hakem Adnan Deniz Kayatepe. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:55
Trabzonspor - Samsunspor: Papara Park'ta 4. hafta randevusu

Trabzonspor - Samsunspor: Papara Park'ta 4. hafta randevusu

Maç bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşma Papara Park'ta, 21.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Trabzonspor'da hedef galibiyet serisini sürdürmek

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililer; ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Takım, Samsunspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takım kadrosunda yer alamayacak.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor Adana Demirspor Maçına Hazır
2
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama
3
Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başladı
4
Trabzonspor - Samsunspor: Karadeniz Derbisinde 55. Randevu
5
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Teknik Direktörlüğe Getirildi
6
Beşiktaş'ta Yeni Teknik Direktör: Sergen Yalçın
7
Savate Milli Takımı Weiz'de Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı