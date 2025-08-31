Trabzonspor-Samsunspor: Tekke 11'ini Korudu, Papara Park Doldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor karşısında, Fatih Tekke geçen haftaki Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'ini yine sahaya sürdü.

Teknik direktör kararı

Teknik direktör Fatih Tekke, Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi ve aynı 11'i Samsunspor maçında da tercih etti.

Kadro ve eksikler

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ile cezalı olan Christ Oulai ve genç kaleci Onuralp Çevikkan maç kadrosunda yer almadı. Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanıp devre arasında oyundan çıkan, ancak hafta içinde antrenmanlara katılan Tim Jabol Folcarelli ise 11'deki yerini aldı.

Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin takımdan ayrılması sonrası, Boran Başkan ve Cihan Çanak maç kadrosuna dahil edildi.

Taraftar yoğunluğu

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Biletleri tükenen bordo-mavili taraftarlar Papara Park'ı doldurdu. Konuk takım taraftarları da tribünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.