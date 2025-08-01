Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklarını çift antrenman ile hızlandırdı. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi.

Sabah Antrenmanı Detayları

Sabah gerçekleşen idmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar yaparak kondisyonlarını artırdı. Bu yoğun antrenman programı, oyuncuların sezon öncesi fiziksel durumlarını güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

Akşam İdmanı

Takımın akşam antrenmanı ise pas çalışmalarının ardından çift kale maç ile tamamlandı. Bu uygulamalar, oyuncuların işbirliği ve dayanışma becerilerini geliştirmek için önemli bir fırsat sundu.

Gelecek Antrenman

Trabzonspor, yarın yine çift antrenman ile sezon hazırlıklarına devam edecek. Takımın performansındaki artış, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.