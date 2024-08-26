Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor, bu önemli maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Akşam saatlerinde düzenlenen çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapılırken, ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, dar alanda yapılan oyun çalışmaları ile devam etti ve çift kale maç ile sonlandırıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.