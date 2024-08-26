Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:51
Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor, bu önemli maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Akşam saatlerinde düzenlenen çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapılırken, ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, dar alanda yapılan oyun çalışmaları ile devam etti ve çift kale maç ile sonlandırıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!