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Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarına Start Verdi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçı için St. Gallen'e karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:01
Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarına Start Verdi

Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına start verdi.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapma oyunları oynadı. Daha sonra, geniş alanda yapılan oyun çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklar Sürecek

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenman ile St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek. Takımın bu önemli karşılaşma için yüksek motivasyonla çalıştığı gözlemleniyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Uğurcan Çakır da katıldı.

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