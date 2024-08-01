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Trabzonspor, Süper Lig'de 50. Yıl Etkinliğini Kutladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 50. yılına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:19
Trabzonspor, Süper Lig'de 50. Yıl Etkinliğini Kutladı

Trabzonspor'da Anlamlı Bir Kutlama

Trabzonspor Kulübü, 1967 yılında kurulduğu günden bu yana Süper Lig'deki 50. yılını kutlamak üzere bir etkinlik düzenledi. Bu anlamlı törene Türkiye’nin dört bir yanından önemli isimler katıldı.

Ertuğrul Doğan'dan Duygusal Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. "Bu sene mevcut küçüklüklerimizi tamamlayarak, paraya karşı emeğin mücadelesini vermeye hazırız" dedi.

Kritik İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Etkileşim dolu geceye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Trabzon milletvekilleri gibi birçok önemli siyasetçi katılım gösterdi. Ayrıca, eski futbolcudan yöneticilere kadar pek çok kişi etkinlikte yer aldı.

57 Yıldız Yolda İlerliyoruz

Doğan, aynı zamanda kulübün 57. yaşını kutladığını belirtti. "Burası inancımızla geldiğimiz bir yer. Süper Lig'e çıkışımızın 50. yılını kutluyoruz ve 2 yıl sonra ilk şampiyonluğumuzun 50. yılını da kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Bütünlük ve Destek Vurgusu

Başkan Doğan, başarı için camianın desteğinin önemine dikkat çekti ve "Bu, tek başına bir yönetim kurulunun başarabileceği bir iş değil. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" diyerek birlik mesajı verdi.

Mahmut Ören'den Gurur Dolu Cümleler

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un her başarısının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, bordo-mavi renklere olan bağlılıklarının her zaman övgüye değer olduğunu belirtti.

Bu etkinlik, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğinin güçlü bir göstergesi oldu.

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