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Trabzonspor, Süper Lig'de İlk Kez Art Arda İki Maç Kazandı!

Trabzonspor, Süper Lig'de art arda ikinci galibiyetini alarak 238 gün sonra başarılarına geri döndü.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:29
Trabzonspor, Süper Lig'de İlk Kez Art Arda İki Maç Kazandı!

Trabzonspor, Art Arda İki Maç Kazanarak Coştu

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, Sivasspor'u da 4-0 geçerek, 238 gün sonra ligde üst üste iki galibiyet elde etti.

Net Global Sivasspor karşısında alınan bu farklı skorla birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 25'e yükseltti ve 9. sıraya çıkarak, üst basamaklara bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmada Öne Çıkan İsim: Simon Banza

Simon Banza, Sivasspor karşısında kaydettiği golle 13. gole ulaşarak, bu sezon gol krallığına ortak oldu. Banza, 48. dakikada kaçırdığı penaltı atışında taraftarların Uğurcan Çakır'ın atışı kullanmasını istediklerine rağmen bunu başaramadı. Teknik direktör Şenol Güneş de, atışı Banza'nın kullanmasını istedi.

Bu karşılaşma, Trabzonspor'un veteran oyuncusu Edin Visca için de özel bir öneme sahipti, zira Visca, bordo-mavili forma altında 100. resmi maçına çıktı.

Ayrıca maçta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribündeydi.

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