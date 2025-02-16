Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i 93-82 Yenerek 16. Galibiyetini Aldı

Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iyi bir savunma performansı sergileyen ev sahibi, hızlı geçişler sonucunda bulduğu sayılarla ilk periyodu 29-13 önde tamamladı. İkinci periyotta ise karşılıklı basketlerle geçen dakikaların ardından Trabzonspor, 15. dakikayı 38-22 üstünlükle geçti.

Üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı artıran Trabzonspor, soyunma odasına 49-31'lik skorla girdi.

Üçüncü Periyot ve Final Mücadelesi

Üçüncü çeyrekte Carpartner TED, etkili bir performans sergileyerek boyalı alanda peş peşe basketler buldu ve skoru 60-47 yaptı. Ancak bordo-mavili ekip, final periyoduna 69-61 önde girdi.

Son periyotta Carpartner TED, farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. Fakat Trabzonspor, son 3 dakikada Creek ve Can Öğüt ile farkı yeniden açarak karşılaşmadan 93-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde üst üste 16. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor ile Carpartner TED Ankara Kolejliler, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Maç hava atışı ile başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor ile Carpartner TED Ankara Kolejliler, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Maç hava atışı ile başladı.