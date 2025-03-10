Trabzonspor, Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor

Trabzonspor'da Teknik Direktörlük Koltuğunda Değişim Rüzgarı

Trabzonspor, ligde arzu edilen başarılara ulaşamaması nedeniyle teknik direktörlük pozisyonunda bir değişim kararı aldı. Kulüp, yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara hızla başlandığını duyurdu.

Şenol Güneş ile Başlayan Süreç

Bordo-mavili kulübün sezon başında göreve getirdiği Şenol Güneş, yalnızca teknik direktör olarak değil, kulüp geleceği için de önemli bir planlamanın parçasıydı. Trabzonspor, Güneş'le tesisler ve yatırımlardan sorumlu olunması hedefiyle iyi bir kurumsal yapı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Ligde Hedefe Ulaşamamanın Sonuçları

Ancak, ligdeki olumsuz sonuçlar sonucunda, teknik direktörlük pozisyonunda bir değişikliğin gerekliliği ortaya çıktı. Kulüp yapılan açıklamada, bu sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağına vurgu yaparak, geleceğe yönelik yeni arayışlara hız kazandırdıklarını belirtti.