Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'ten Seri Galibiyet Çağrısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'ten Üst Üste Galibiyet Mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Samsunspor maçıyla başlayacak bir galibiyet serisi oluşturmasını umduğunu belirtti. Güneş, basın toplantısında, "Umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste iki galibiyet almayan bir takım olarak gözüküyoruz. O görüntü de bize yakışmıyor," dedi.

Samsunspor Maçı Kritik Bir Dönüm Noktası

Güneş, Samsunspor'un sezona iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, "Kazandığımızda hedef olarak yukarıda, Avrupa kupalarında olmak için önemli. Bu maçı kazandığımızda üçüncü olan takımı geçme umutlarımız olabilir," ifadesini kullandı.

Transfer Süreci ve Takım Dinamikleri

Transfer durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Takımın bir özgüven sorunu vardı ama bu sorunu, oynadığımız oyunla düzeltmek istiyoruz. Kadroda ekonomik, idari ve teknik zarar görmeden iyileştirmeler yapmak istiyoruz," dedi. Herhangi bir futbolcunun Trabzonspor izin vermeden gidemeyeceğini belirten Güneş, "Bu konuda aslı astarı olmayan haberler var," diyerek ekledi.

Uğurcan Çakır'dan Önemli Açıklamalar

Takım kaptanı ve kaleci Uğurcan Çakır, futboldaki inişler ve çıkışların doğal olduğunu, bireysel performansında iyi olduğunu söyledi. Çakır, "Takım olarak son dönemde iyi performans sergiledik. Uyum sorununu aşarsak daha iyi bir takım oluruz," şeklinde konuştu. Avrupa hedeflerinin her zaman var olduğunu belirten Çakır, "Net bir teklif gelirse başkanımızla değerlendiririz," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır (sağda), Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır (sağda), Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.