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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İleri Adım Attı

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde tur atladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:23
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İleri Adım Attı

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Turu Geçti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, önceki maçta 2-0 galip geldiği Ruzomberok ile rövanş karşılaşmasına çıktı. Takım, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u kendi sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Maçın Önemi

Bu galibiyet, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki hedefleri açısından büyük bir adım oldu ve taraftarlarına sevinç yaşattı. Başarılı performansını sürdüren Trabzonspor, bir sonraki turda güç göstermeyi hedefliyor. Futbolda her an her şey olabilir; ancak Trabzonspor'un bu savaşı kazanması, takımın potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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