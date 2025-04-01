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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ekrem Terzi'den transfer açıklaması.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:51
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya'nın Inter Takımını Geçti

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "İnadımızla, heyecanımızla beraber Salzburg'u da yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ekrem Terzi'nin Maç Sonu Açıklamaları

Oyuna girdiği andan itibaren gol atacağına inandığını vurgulayan Ekrem Terzi, "Maça girdim, 'Ben yapabilirim' dedim kendi kendime. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürdüm, çektim, vurdum ve gol oldu" şeklinde konuştu.

Galibiyet golünü taraftarlara armağan eden genç futbolcu, "İlk defa böyle bir taraftar karşısında oynuyoruz. Ben de oyuna ilk girdiğimde çok heyecanlandım. Heyecan geçince, taraftarımızın o ıslıkları çok etkileyiciydi gerçekten" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk Hedefi

Şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Ekrem Terzi, "Bayern Münih-Inter karşılaşmasında Alman takımının gelmesini istemiyordum. çünkü Almanlar disiplinliler, ne yapacakları belli olmaz. İtalyanlar bizi artık iyi tanırlar. İnşallah önümüzdeki maçları da alacağız. Finale çıkmak, kupayı kazanmak istiyoruz. Salzburg farklı bir ülkenin takımı ama bizim için fark etmez. Biz Trabzonspor'uz, çünkü Trabzonspor her zaman en iddialı takımlardan biri olmuştur. İnşallah Salzburg'u da yeneceğiz" dedi.

Kaleci Erol Can Çolak’tan Teşekkür Mesajı

Kaleci Erol Can Çolak, kupayı kazanacaklarına inandığını belirtti. Maçtaki atmosferin güzel olduğunu dile getiren Erol Can, "Öncelikle stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde İsviçre'de iki maçımız var, inşallah o kupayı Trabzon'a getireceğiz. Taraftarlarımızın bizi orada da destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

Taraftarlara Vefa

Oyuna sonradan dahil olan Esat Alkurt da taraftarlara teşekkür ederek, "İnanın nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Yakın zamanda kaybettiğimiz Volkan Konak'a galibiyeti armağan ediyorum. Çok mutluyum. Biz Trabzonspor'iz, daha iyilerine layığız. Şampiyonada birinci olacağımıza inanıyorum. Hayal edip başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok çalışıyoruz, ekstra performanslar çok iyi. Hafta içi yaptıklarımızı sahaya yansıttık" şeklinde konuştu.

Rekor Taraftar Desteği

Bordo-mavili takımın defans oyuncusu Emir Taha İnce de organizasyonda seyirci rekoru kırdıklarını hatırlatarak, "40 bin taraftarla rekora geçtik. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kazandığımız maç, Volkan Konak'a ve tüm taraftarlarımıza armağan olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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