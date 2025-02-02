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Trabzonspor, Umut Bozok ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu ve tazminat ödemeyecek.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:03
Trabzonspor, Umut Bozok ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Umut Bozok ile Yollarını Ayırdı

Trabzonspor Kulübü, önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, bu durumu Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada belirtti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan ifadeye göre, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Ayrıca, yapılan açıklamada, Umut Bozok'a fesih nedeniyle herhangi bir tazminat ödenmeyeceği vurgulandı.

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