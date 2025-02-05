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Trabzonspor'un Beraberliği: Şenol Güneş Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor, İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Teknik Direktör Şenol Güneş, basit hatalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:03
Trabzonspor'un Beraberliği: Şenol Güneş Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor, İskenderunspor ile Gol Dolu Bir Maçta Beraber Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde, Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak sürpriz bir sonuçla sahadan ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Açıklamaları

Güneş, Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada gol yerken basit hatalar yaptık. Beklenmeyen bir sonuç, rakibi tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Güneş, maçta gerekli pozisyonları bulmalarına rağmen sonuç alacak kadar dikkatli olamadıklarını sözlerine ekledi.

Güneş, "Kayıp 2 puanın dışında moral olarak da bizi etkilediğini düşünüyorum çünkü oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonuç almak için yeteri kadar dikkatli olamadık. Üzgünüz" diye konuştu.

İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar'ın Yorumları

İskenderunspor'un teknik direktörü Metin Akpunar ise, rakiplerini ilçede iyi bir şekilde ağırladıklarını belirtti. Akpunar, Trabzonspor'u gösterdiği mücadeleden dolayı kutlayarak, "Seyircimiz bu maçta olduğu gibi bizleri desteklemeye devam ederse bu takım mutlaka ligde play-off oynayıp daha büyük hedeflere ilerleyecektir" dedi.

Ayrıca Akpunar, iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Savunma anlamında iyiyiz ama sadece kontraya dayalı bir oyun oynamamalıyız. Onun için inşallah destek bekliyoruz, transfer yapacağız. Ligde özellikle oyuna hükmeden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunsppor ile 2-2 berabere kalan...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunsppor ile 2-2 berabere kalan İskenderunspor'un Teknik Direktörü Metin Akpunar (sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunsppor ile 2-2 berabere kalan...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunsppor ile 2-2 berabere kalan İskenderunspor'un Teknik Direktörü Metin Akpunar (sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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