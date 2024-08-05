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Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem için Anma Töreni Düzenlendi

Trabzonspor'un vefat eden eski başkanı Ahmet Salih Erdem için duygusal bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:14
Trabzonspor'un Eski Başkanı Ahmet Salih Erdem için Anma Töreni Düzenlendi

Ahmet Salih Erdem için Anma Töreni

Trabzonspor Kulübü, 91 yaşında hayatını kaybeden kurucu üyesi ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem anısına bir tören düzenledi. Törene çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar

Tören, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Edin Visca, altyapı oyuncuları ve kulübün yeni ve eski yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Merhum Erdem’in ailesiyle birlikte birçok vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Törenin Detayları

Bordo-mavili kulübün idari binası önünde yapılan anma etkinliği, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Erdem’in tabutu bordo-mavi formayla örtülü olarak sergilendi. Altyapıdan genç futbolcular, tabutun başında bekledi.

Konuşmalar

Törende, asbaşkan Zeyyat Kafkas bir konuşma yaparak, “Kulüp tarihimizden anlamlı bir yaprak daha eksildi,” ifadesinde bulundu. Kafkas, Erdem’in Trabzonspor’un ruhunu ve felsefesini en iyi şekilde yansıtan bir lider olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, “Erdem'in yeri asla doldurulamayacak bir kişiydi,” açıklamasında bulundu. Eski bakan Faruk Nafız Özak ise Erdem’in isminin, karakteriyle özdeşleştiğini belirtti.

Cenaze Töreni

Konuşmaların ardından, Erdem’in tabutu, törene katılanların omuzlarında cenaze aracına taşındı. Erdem’in naaşı, ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ahmet Salih Erdem, Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden biri olarak daima hatırlanacak.

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