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Trabzonspor'un Gol Yıldızı: Simon Banza

Trabzonspor'un bu sezondaki gollerinin yarısını atan Simon Banza, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:08
Trabzonspor'un Gol Yıldızı: Simon Banza

Trabzonspor'un Gol Yıldızı: Simon Banza

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon attığı 17 golün 8'ini Braga'dan kiralanan Simon Banza ile kaydetti. Demokratik Kongolu forvet, takımının gollerinin yarısına yakın bir katkı sağladı.

Banza'nın Etkileyici Performansı

Sezon başında 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde 12 karşılaşmada forma giydiği 9 maçta 8 gol attı. Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlarda ikişer gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Fenerbahçe'ye karşı oynanan 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmada da iki gol kaydetti.

Banza, deplasmanda ise 1-1 biten Atakaş Hatayspor mücadelesinde ve 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırdı.

Onuachu'yu Geride Bıraktı

Simon Banza, geçen sezon takımda forma giyen Paul Onuachu'nun ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı. Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da oynayan Onuachu, 9 maçta 7 gol atarken, Banza bu sürede 8 gol kaydetti.

Gol Krallığı Yarışında Zirveye Yerleşti

Simon Banza, ligin ilk 13 haftasında en çok skor üreten oyunculardan biri oldu ve gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Ciro Immobile ile zirveyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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