Trabzonspor'un Hüsranı: Şenol Güneş Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor, Hatayspor İle 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrasında Trabzonspor’un Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının performansını değerlendirdi.

Güneş: "Oynadığımız Oyun Tatmin Edici Değil"

Güneş, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici değil" diyerek takımın durumuna dair eleştirilerde bulundu. Trabzonspor'un kazanmak amacıyla sahaya çıktığını, ancak 2 puan kaybettiklerini vurguladı.

İlk Yarıdaki Sorunlar

İki takımın da tehlikeli atakları olduğunu belirten Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tehlike yaşadık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu maçın galibiyetiyle daha iyi bir çıkış yakalamayı planladıklarını ifade etti.

Gelecek için Umut Var

Güneş, oyuncuların performansına dair umutlu olduğunu, "Bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum" diyerek takımın potansiyeline inandığını belirtti. Takımın sabırlı ve akıllı bir oyun sergilemesi gerektiğine de dikkat çekti.

Çalışmalar Devam Etmeli

Son olarak, Trabzonspor’un daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Güneş, oyuncuların hatalarını kabul etmeleri gerektiğini ve gelişim sürecinin devam edeceğini sözlerine ekledi.