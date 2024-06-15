Trabzonspor’un ilk İngiliz Futbolcusu Kevin Campbell yaşamını kaybetti

TRABZONSPOR’UN İLK İNGİLİZ FUTBOLCUSU KEVIN CAMPBELL VEFAT ETTİ



Trabzonspor'un ilk İngiliz futbolcusu olarak kulüp tarihine geçen Kevin Campbell, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Trabzonspor camiasını derinden üzen bu kayıp, bordo-mavili taraftarları yasa boğdu.

Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Kevin Campbell, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Campbell'in karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Eski futbolcunun vefatı, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.



TRABZONSPOR’DA UNUTULMAZ PERFORMANSLARA İMZA ATTI

1998-1999 sezonunda Trabzonspor forması giyen Kevin Campbell, Ali Sami Yen Stadyumu'nda 3-5 kazanılan Galatasaray derbisinde attığı 3 golle unutulmaz bir performans sergilemişti. Campbell, bu performansıyla Trabzonspor taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.





ÜNAL KARAMAN DÖNEMİNDE TRABZONSPOR’U ZİYARET ETTİ

Ünal Karaman'ın Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde, 2019 yılında Trabzonspor’u ziyaret eden Campbell, Trabzon ve Trabzonspor’a karşı duyduğu sevgiyi dile getirmişti. Bu ziyaret sırasında bordo-mavili camianın kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirtmişti.

Trabzonspor forması altında toplamda 18 karşılaşmaya çıkan Campbell, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Campbell, Trabzonspor’un ilk İngiliz futbolcusu olarak bordo-mavili ekibin tarihine geçti.



KEVIN CAMPBELL'IN FUTBOL KARİYERİ

Kevin Campbell, kariyerine Arsenal'de başlamış, ardından Nottingham Forest, Trabzonspor, Everton gibi kulüplerde forma giymişti. Özellikle Trabzonspor'daki performansıyla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti.

Kevin Campbell’in vefatının ardından futbol camiasından birçok taziye mesajı geldi. Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Campbell’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

