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Trabzonspor'un Nwakaeme Kâbusu: Sakatlıklar Peşini Bırakmadı

Nwakaeme, Trabzonspor'daki ikinci döneminde yaşadığı sakatlıklarla mücadele ediyor. 16 maçta gol katkısı sağlayamadı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:03
Trabzonspor'un Nwakaeme Kâbusu: Sakatlıklar Peşini Bırakmadı

Trabzonspor'un Nijeryalı Yıldızı Anthony Nwakaeme'nin Sakatlık Sorunları

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da sezon başında yeniden kadroya katılan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maçlık dönemde 3 kez sakatlanarak zorlu bir süreç yaşıyor.

İlk Dönem Başarılarla Dolu

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'daki ilk döneminde toplamda 145 karşılaşmada 47 gol atarak büyük bir başarı elde etmişti. Dördüncü sezonunun ardından yeniden takımın kadrosuna katılan Nwakaeme, bu sefer sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı.

Sakatlıklar Üst Üste Geldi

Nwakaeme, 21 Ağustos'ta antrenmanda gerçekleşen bir sakatlıkla sol alt adalesinden yaralandı ve UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında sahada olamadı.

19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile sahalara dönen Nwakaeme, ardından 4 Ekim'de tekrar antrenmanda sakatlandı. Bu sefer sol üst ön adalesinde kas yaralanması yaşadı ve 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada takımda yer alamadı. RAMS Başakşehir maçında da forma giymedi.

Son Durum ve Gol Hasreti

26 Ekim'de Göztepe karşısında oyuna dahil olan oyuncu, Fenerbahçe maçında 89 dakika sahada kalırken, sonrasında ise sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma yaşadığı bildirildi. Bu nedenle hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta yer alamayacak.

Nwakaeme, bu sezon lig ve Avrupa'daki 16 resmi karşılaşmada 10 maçta 449 dakika süre aldı ve bu süreçte 921 gün önce son golünü attı. Yalnızca bir asist yapabildi.

Transfer Geçmişi ve Performansı

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin avro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 31 maçta 11 gol, takip eden yıllarda ise sırasıyla 14, 7 ve 15 gol kaydetmişti. İki sezonluk aranın ardından yeniden Trabzonspor'a döndü. Sezon başında yapılan iki yıllık sözleşme ile kulüp, oyuncuya yıllık 1 milyon 575 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödeyeceğini açıkladı.

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