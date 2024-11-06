Trabzonspor'un Nwakaeme'sinde Yaralanma Belirlendi

Trabzonspor'un futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile gerçekleşen karşılaşma sonrasında kas ve tendon yaralanması nedeniyle sağlık kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Nwakaeme'nin sol kasığında yaşadığı sıkıntının detaylarını paylaştı. Beşir, söz konusu maç sonrasında gerçekleştirilen muayene ve MR görüntülemesi neticesinde Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini belirtti:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."