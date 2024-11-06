DOLAR
34,19 0,2%
EURO
36,78 2,05%
ALTIN
2.940,04 2,66%
BITCOIN
2.542.333,16 -7,07%

Trabzonspor'un Nwakaeme'sinde Yaralanma Belirlendi

Nwakaeme'nin Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:23
Trabzonspor'un Nwakaeme'sinde Yaralanma Belirlendi

Trabzonspor'da Sakatlık Alarmı

Trabzonspor'un futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile gerçekleşen karşılaşma sonrasında kas ve tendon yaralanması nedeniyle sağlık kontrolünden geçirildi.

Durum Hakkında Açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Nwakaeme'nin sol kasığında yaşadığı sıkıntının detaylarını paylaştı. Beşir, söz konusu maç sonrasında gerçekleştirilen muayene ve MR görüntülemesi neticesinde Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini belirtti:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Nwakaeme'nin durumu, Trabzonspor taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun iyileşme süreci hakkında ilerleyen günlerde bilgi verileceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
2
Arkas Spor, Melih Sıratça ve Julian Zenger ile Güçleniyor
3
Çorum FK Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
4
Beşiktaş-Malmö Maçında Öne Çıkanlar
5
Karadağ-Türkiye Maçı Niksic'te Oynanacak
6
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'ı Mağlup Etti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?