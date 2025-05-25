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Trabzonspor'un Pedro Malheiro: "Maçı Kazanmaya Çok Yakındık"

Trabzonspor'lu Pedro Malheiro, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:13
Trabzonspor'un Pedro Malheiro: "Maçı Kazanmaya Çok Yakındık"

Trabzonspor'un Pedro Malheiro: "Maçı Kazanmaya Çok Yakındık"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, takımının iki golünü atan Pedro Malheiro, maç sonrası yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değindi.

"Basit Hatalardan Yediğimiz Goller Oldu"

Maç sonrası Papa Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malheiro, "Basit hatalardan yediğimiz goller oldu, maçı kazanmaya çok yakındık" dedi.

Karşılaşmada rakipten daha iyi oynadıklarını vurgulayan Malheiro, Fatih Tekke'nin gelişinden sonra belirli oyun planları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. "Topun hızlı çevrilmesi, sirkülasyonun iyi olması üzerinde çalışıyoruz ve bugün bunları iyi yapabildiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız basit hatalar oldu. Bu hatalardan ders çıkaracağız ve sezona daha iyi bir takım olarak gireceğiz" şeklinde konuştu.

Sezon Değerlendirmesi

Müsabakanın ardından sezon değerlendirmesi de yapan Malheiro, "Trabzonspor'un kimliği gereği her zaman en üstte olması ve şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekir. Trabzonspor'un gerçeklerinden uzak bir sezon oldu. Sezonu kurtarabilecek bir kupa finalimiz vardı ama maalesef onu da kaybettik. Kazanabilseydik, belki bu sezon çok farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Kişisel Olarak Olumlu Bir Sezon Geçirdim"

Malheiro, bireysel olarak güzel bir sezon geçirdiğini belirterek, "Pozisyon olarak değerlendirdiğinizde çok fazla gol katkısı veremeyecek bir pozisyondaydım ama benim için olumlu geçen bir sezon oldu" dedi.

Trabzonspor'da Kalmak İstiyor

Sezon sonrası transfer teklifleri hakkında konuşan Malheiro, "Bu konularla ilgilenmiyorum. Çünkü Trabzonspor gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Burada çok mutluyum ve 2028'e kadar kontratım var" şeklinde değerlendirdi.

Pedro Malheiro'nun açıklamaları, Trabzonspor'un geleceği ve bu sezonki performansı üzerinde önemli bilgiler verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunpor ile 2-2 beraber kalan...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunpor ile 2-2 beraber kalan Trabzonspor'da takımının iki golünü atan defans oyuncusu Pedro Malheiro, müsabakanın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunpor ile 2-2 beraber kalan...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunpor ile 2-2 beraber kalan Trabzonspor'da takımının iki golünü atan defans oyuncusu Pedro Malheiro, müsabakanın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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