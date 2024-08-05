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Trabzonspor'un Rapid Wien Maçı İçin Biletler Satışta

Trabzonspor, Rapid Wien maçı için bilet satışlarını başlattı. Farklı kategorilerde bilet fiyatları belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:57
Trabzonspor'un Rapid Wien Maçı İçin Biletler Satışta

Trabzonspor-Rapid Wien Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Avusturya'nın Rapid Wien ekibi ile yapacağı maç için bilet satışlarına başladı.

Bilet Fiyatları Duyuruldu

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • VIP Platinum-B: 4.500 TL
  • VIP Platinum A-C: 4.000 TL
  • VIP Gold: 3.000 TL
  • VIP Silver: 2.500 TL
  • Batı: 1.000 TL
  • Doğu: 800 TL
  • Fırtına: 700 TL
  • Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL

Bilet Alım İmkanları

Müsabakanın Passolig kartı ve PDF bilet uygulaması ile gerçekleştirileceği bildirildi. Taraftarların bu uygulamaları kullanarak bilet alabilecekleri belirtildi.

Karşılaşma Bilgileri

Bordo-mavili takım, Rapid Wien ile 8 Ağustos Perşembe günü, Papa Park’ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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