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Trabzonspor'un Resmi Kargo Sponsoru Sürat Kargo Oldu

Trabzonspor, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzalayarak güçlü bir iş birliğine adım attı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:34
Trabzonspor'un Resmi Kargo Sponsoru Sürat Kargo Oldu

Trabzonspor ve Sürat Kargo Arasında Güçlü İş Birliği

Trabzonspor Kulübü, Sürat Kargo ile yaptığı resmi sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Papara Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ile birçok davetli katıldı.

Kafkas: "Başarı Yolculuğumuzda Önemli Bir Güç Katacak"

İmza töreninde konuşan Zeyyat Kafkas, “Sürat Kargo ile gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, Türk kargo sektörünün önemli markalarından biri ile olan iş birlikteliğimiz açısından büyük bir memnuniyet kaynağı. Trabzonspor olarak, yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda güçlü iş birlikleri ile de kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, sürdürülebilir başarı yolculuğumuzda bize önemli bir güç katacaktır” dedi.

Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz: "Futbolu Gerçekten Çok Seviyoruz"

Cem Oğuz ise 22 yıllık bir geçmişe sahip olan Sürat Kargo'nun, süratin başarıyı desteklemedeki önemini vurguladı. Oğuz, “Sürat Kargo olarak bu anlaşmayı yalnızca bir sponsorluk değil, topluma değer katmanın bir aracı olarak görmekteyiz. Trabzonspor, sahadaki mücadele azmi ve köklü geçmişiyle bu ruhun en güçlü temsilcilerindendir” ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Temenniler

Oğuz, “Bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Trabzonspor camiasına başarılı bir sezon dilerim” diyerek sözlerini tamamladı. Törenin sonunda Zeyyat Kafkas, Cem Oğuz'a bordo-mavili forma hediye etti.

Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Papara Park'ta düzenlenen imza...

Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas (solda) ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz (sağda) katıldı. Kafkas, Oğuz'a forma hediye etti.

Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Papara Park'ta düzenlenen imza...

Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas (solda) ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz (sağda) katıldı. Kafkas, Oğuz'a forma hediye etti.

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