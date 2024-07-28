Trabzonspor'un Ruzomberok Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Biletleri Yarından İtibaren Satışta
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. 1 Temmuz Perşembe günü Trabzon'da gerçekleşecek maç için biletler yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.
Bilet Fiyatları
Bordo-mavili kulüp, bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı:
- VIP Platinum-B Blok: 4.500 TL
- VIP Platinum A-C Blok: 4.000 TL
- VIP Gold: 3.000 TL
- VIP Silver: 2.500 TL
- Batı Tribünü: 1.000 TL
- Doğu Tribünü: 800 TL
- Fırtına Tribünü: 700 TL
- Güney-Kuzey Kale Arkası Tribün: 350 TL
Passolig Kart Zorunluluğu
Müsabakanın seyirci katılımı için Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Taraftarların bu kuralı göz önünde bulundurarak bilet alımında bulunmaları gerekiyor.