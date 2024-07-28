Trabzonspor'un Ruzomberok Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Biletleri Yarından İtibaren Satışta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. 1 Temmuz Perşembe günü Trabzon'da gerçekleşecek maç için biletler yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları

Bordo-mavili kulüp, bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

VIP Platinum-B Blok: 4.500 TL

VIP Platinum A-C Blok: 4.000 TL

VIP Gold: 3.000 TL

VIP Silver: 2.500 TL

Batı Tribünü: 1.000 TL

Doğu Tribünü: 800 TL

Fırtına Tribünü: 700 TL

Güney-Kuzey Kale Arkası Tribün: 350 TL

Passolig Kart Zorunluluğu

Müsabakanın seyirci katılımı için Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Taraftarların bu kuralı göz önünde bulundurarak bilet alımında bulunmaları gerekiyor.