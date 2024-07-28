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Trabzonspor'un Ruzomberok Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçı biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:04
Trabzonspor'un Ruzomberok Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor-Ruzomberok Maç Biletleri Yarından İtibaren Satışta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. 1 Temmuz Perşembe günü Trabzon'da gerçekleşecek maç için biletler yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları

Bordo-mavili kulüp, bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

  • VIP Platinum-B Blok: 4.500 TL
  • VIP Platinum A-C Blok: 4.000 TL
  • VIP Gold: 3.000 TL
  • VIP Silver: 2.500 TL
  • Batı Tribünü: 1.000 TL
  • Doğu Tribünü: 800 TL
  • Fırtına Tribünü: 700 TL
  • Güney-Kuzey Kale Arkası Tribün: 350 TL

Passolig Kart Zorunluluğu

Müsabakanın seyirci katılımı için Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Taraftarların bu kuralı göz önünde bulundurarak bilet alımında bulunmaları gerekiyor.

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